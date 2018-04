Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном бою за звание чемпиона в легком весе на турнире UFC 223, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 8 апреля. Им стал американский боец смешанного стиля Эл Яквинта.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) назвал соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном бою за звание чемпиона в легком весе на турнире UFC 223, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 8 апреля. Им стал американский боец смешанного стиля Эл Яквинта.При этом сообщается, что американец не смог уложиться в необходимую весовую категорию (155 фунтов). Кроме того, если Яквинта победит, то не станет обладателем титула. Однако если Нурмагомедов выиграет, то он будет объявлен чемпионом, сообщает РИА Новости.It’s on!! @TeamKhabib vs. @ALIAQUINTA is your new #UFC223 main event!!