Инцидент произошел на Волге

В Костромской области сотрудники МЧС спасли дрейфующих на льдине четверых рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.По данным пресс-службы ведомства, информация о том, что в районе санатория Козловы горы Минского сельского поселения Костромского района на Волге оторвалась льдина с рыбаками, поступила в МЧС 7 апреля в 10:43.«В 11:10 все рыбаки были доставлены на берег. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», - сказали в МЧС.Там добавили, что к спасению рыбаков были привлечены силы 16-ти человек, а также специальные плавсредства.