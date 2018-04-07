07.04.2018

2018-04-07 10:05:32

В Москве при опрокидывании иномарки погиб человек

На 59 километре Киевского шоссе в ТиНАО водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, машина опрокинулась. В результате ДТП погиб находившийся за рулем мужчина, передает агентство "Москва".