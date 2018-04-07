Инспектор разъяснила первокурсникам основы уголовного и административного законодательства, виды преступлений и ответственность за их совершение...

В районе Сокол старший инспектор группы по делам несовершеннолетних территориального ОМВД майор полиции Юлия Кулагина провела профилактический урок. Беседа коснулась профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних.Мероприятие прошло в техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя РФ В.М. Максимчука, где около 50 будущих спасателей приняли участие в профилактической беседе. Инспектор разъяснила первокурсникам основы уголовного и административного законодательства, виды преступлений и ответственность за их совершение. Так, если подросток, к примеру, совершил административное правонарушение, то его поставят на профилактический учет в органы внутренних дел. Данная мера необходима для осуществления контроля за ребенком, проведения с ним индивидуальной работы по изучению причин совершения правонарушения и пресечению преступлений в дальнейшем.«Каждый ребенок при получении первого в своей жизни документа старается почувствовать себя взрослым. В большинстве случаев это заканчивается нарушением действующего законодательства. Именно поэтому важно помнить о необходимости соблюдать закон и стараться его не нарушать, чтобы не испортить свою биографию», – подчеркнула Юлия Викторовна.В завершение мероприятия студенты задали интересовавшие их вопросы и поблагодарили гостью в погонах за познавательный урок.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29