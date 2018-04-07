В Турции суд вынес решение об аресте предполагаемого куратора убийцы российского посла Андрея Карлова.

В Турции суд вынес решение об аресте предполагаемого куратора убийцы российского посла Андрея Карлова.Бывший сотрудник турецкого Совета по информационным технологиям и связи Шахин Согют был задержан накануне. По информации СМИ, он состоял в организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, которую власти Турции считаются террористической. Следствие полагает, что именно из-за него полицейский Мевлют Алтынташ попал под влияние радикальной идеологии.Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", устроенной посольством России в Анкаре. Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил ему в спину. Позже убийцу ликвидировали в ходе полицейской операции.2 апреля турецкий суд выдал ордер на арест восьми членов FETO, в том числе ее главаря Фетхуллаха Гюлена, по обвинению в причастности к нападению на российского дипломата, сообщает ТАСС.