Анастасия Волочкова рассказала, как пострадала от своего же водителя. Мужчина крупно подставил балерину.

Анастасия Волочкова рассказала, как пострадала от своего же водителя. Мужчина крупно подставил балерину.В прошлом году Волочковой пришлось уволить своего водителя Александра Скиртача. Выяснилось, что мужчина обманом украл у артистки миллионы. Сейчас в разгаре суд. Артистка пришла на очередное заседание и подробно рассказала о злодеяниях бывшего работника."В июле 2016 года один добрый человек подарил мне Maybach. А потом я узнала от своей дочери, что во время моего отсутствия (я была в Таиланде) Скиртач пользовался Maybach в личных целях. Машины не было в гараже пять дней. Скиртач объяснил, что машина на техобслуживании", – заявила балерина.Когда Анастасия вернулась из Таиланда, водитель попросил у нее 31 тысячу рублей за ТО. "Когда я уволила Скиртача, обнаружила, что машина в аварийном состоянии, с пробитым диском. Я бы просто убилась, если бы не отдала ее в ремонт", – пожаловалась Волочкова.Кроме того, оказалось, что автомобилем никто не занимался. "К своему удивлению, я узнала, что моя машина слетела с гарантии и ТО ни разу не проходила", – цитирует артистку сайт газетыНапомним, Анастасия Волочкова обвиняет своего бывшего водителя Александра Скиртача в мошенничестве. Балерина заявила, что мужчина украл у нее миллионы.