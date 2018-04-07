Британские власти отказали в выдаче визы двоюродной сестре Юлии Скрипаль - Виктории. МИД России уже потребовал от британской стороны объяснить, на каком основании пострадавших россиян лишают поддержки родных. Ранее медики из Солсбери объявили, что обе жертвы отравления быстро поправляются.

Британские власти отказали в выдаче визы двоюродной сестре Юлии Скрипаль — Виктории. МИД России уже потребовал от британской стороны объяснить, на каком основании пострадавших россиян лишают поддержки родных. Ранее медики из Солсбери объявили, что обе жертвы отравления быстро поправляются. Российские дипломаты узнали об этом из срочной ноты британского МИД, достигшей адресата через месяц после покушения. Все это время лучшие силы Скотленд-Ярда расследуют загадочное преступление, но пока не могут рассказать даже о том, как именно яд оказался в организме Скрипалей. Зато уже уничтожены несколько ключевых улик, и множатся версии анонимных источников в спецслужбах.Врачи госпиталя в Солсбери говорят, что вслед за дочерью на поправку пошел и отравленный бывший полковник Сергей Скрипаль. Согласно официальному заявлению, кризис миновал, и состояние его здоровья стремительно улучшается.Администрация госпиталя фактически подтвердила появившуюся накануне информацию о том, что дела у бывшего полковника не столь плохи, как ему предвещали. О том, что оба отравленных восстанавливаются, ранее сообщила дочь Сергея Скрипаля — Юлия — во время разговора с двоюродной сестрой по телефону. Когда выпишут Юлию, которой, по официальной версии, стало лучше неделю назад, врачи не говорят. Мало того, просят журналистов на период выздоровления оставить эту семью в покое.Но вопросы есть не только к самим Скрипалям. Посольство России поинтересовалось, какой антидот использовали врачи. Запрос был направлен несколько дней назад. Ответ на него до сих пор не получен. Точно также нет подтверждения того, чем все-таки были отравлены Скрипали. Многие профессионалы ставят под сомнение выводы британской лаборатории."Я считаю, что решение, принятое Великобританией, было поспешным. Невозможно за сутки понять тип яда, который был использован, и его происхождение. Почему они в срочном порядке не обратились в ОЗХО? И почему ОЗХО сама не предприняла действий? Ведь это задача организации — в срочном порядке идентифицировать, проанализировать, взять образцы", — говорит Хосе Бустани, генеральный директор Организации по запрещению химического оружия в 1997-2002 годах.Скотленд-Ярд отчитался, что в Солсбери собрано 1350 вещественных доказательств. Среди них машина Сергея Скрипаля, входная дверь его дома и скамейка, на которой обнаружили отравленных. Но ни в одном отчете полиции до сих пор не было ни слова о домашних питомцах этой семьи.По словам родственников, у Скрипалей были две морские свинки и две кошки. Если верить основной версии полиции, которая утверждает, что наивысшая концентрация нервно-паралитического вещества была обнаружена на входной двери, то животные с большой степенью вероятности могли быть отравлены. Но вместо официальной информации об их судьбе — опять лишь публикации в британской прессе со ссылкой на анонимные источники, которые предполагают, что морские свинки умерли, потому что их никто не кормил. Один из котов сбежал, другого усыпили ветеринары. Причем якобы его отвозили на экспертизу в исследовательский центр Porton Down. Но министерство обороны Великобритании, которому подчиняется эта секретная лаборатория, на эту тему никаких комментариев не дает."И морских свинок, и кота кремировали, другими словами – уничтожили, хотя животные могли стать важными уликами в деле об отравлении химвеществом. Я не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение, но опыты с нервно-паралитическим газом в Porton Down ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории эти исследования проводились на 3400 этих животных). Чем дальше, там страшнее открывается картина", — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Недовольство начинают проявлять и европейские партнеры, которых раздражает, что поступающие из Великобритании заявления все чаще противоречат друг другу."Глава лаборатории сказал, что точного источника происхождения данного отравляющего вещества установить нельзя. Это противоречит словам, которые мы до этого слышали от британских политиков, и точно увеличит давление на Великобританию, чтобы были предъявлены другие доказательства, что следы ведут в сторону Москвы"", — объясняет Гернот Эрлер, уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с РФ.В самой Англии уже устают от постоянно нагнетаемых страстей. Болельщиков футбольного клуба "Арсенал" накануне пугали разъяренными фанатами российского клуба ЦСКА. Сотни полицейских дежурили у стадиона, но злые намерения так и остались на страницах предрекавших побоище британских газет.- Хочу обратиться ко всем русским людям и сказать, что у меня с ними нет никаких проблем.Так что раздутая в британской прессе антироссийская кампания с реальным настроением людей не имеет ничего общего.