Вечно молодая Дженнифер Энистон резко сдала. Звезду Голливуда в неудачный момент сняли папарацци. Снимки размещены в Сети.

Вечно молодая Дженнифер Энистон резко сдала. Звезду Голливуда в неудачный момент сняли папарацци. Снимки размещены в Сети.Актрису сфотографировали выходящей из салона красоты в Беверли-Хиллз. Судя по снимкам, Джен решила сменить свой яркий блонд на спокойное мелирование.В кадр также крупным планом попало лицо актрисы. Поклонники очень удивились, увидев его. Джен выглядит на свои 49 лет, хотя раньше актрисе с трудом можно было дать 40. На Энистон нет ни капли косметики, из-за чего видны все морщинки.Для посещения салона Джен выбрала брюки цвета хаки, черную футболку и кожаную куртку – все в мужском стиле. Немного дерзкий образ дополнили очки-авиаторы. Наряд прибавил всегда миниатюрной актрисе пару-тройку килограммов.Но несмотря на все минусы, Энистон выглядела довольной. Совсем недавно она вернулась из большого путешествия: актриса вместе с лучшей подругой Кортни Кокс, телеведущим Джимми Киммелом и его женой Молли МакНирни несколько недель провели на Таити. Там Энистон полностью восстановилась после развода, передает .Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру больше не вместе. Говорили, супруги расстались из-за интимных записок Брэда Питта. Якобы актер присылал Дженнифер сообщения, когда та состояла в браке с Джастином.