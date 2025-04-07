Детство под обстрелами, в вечном страхе. Нина Белякова родом из Смоленской области. К началу Великой Отечественной войны ей было 4 года. В то время вместе с родителями, братом и сестрой ей

Детство под обстрелами, в вечном страхе. Нина Белякова родом из Смоленской области. К началу Великой Отечественной войны ей было 4 года. В то время вместе с родителями, братом и сестрой ей пришлось перебираться в Меленковский район через Днепр. Вспоминать тяжелые годы теперь приходится часто – свои истории из детства Нина Викторовна любит рассказывать на общих