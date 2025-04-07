Транспортная прокуратура начала проверку.

Во Владимирской области из-за перебоев с электричеством на муромской ветке ГЖД во Владимирской области задержали 11 поездов.Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Пассажирские поезда задержали в ночное время 7 апреля. Время задержки составило от 10 минут до одного часа.Составы остановились в районе станции Вековка. Она расположена в Гусь-Хрустальном районе.Сейчас движение поездов полностью восстановлено.