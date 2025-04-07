55-летняя жительница Мурома обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, злоумышленница фиктивно нанимала сторожей на дополнительные ставки.

55-летняя жительница Мурома обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, злоумышленница фиктивно нанимала сторожей на дополнительные ставки. Фигурантка занимала должность начальника загородного оздоровительно-образовательного лагеря в течение 12 лет. Из пресс-релиза прокуратуры области Решив незаконно обогатиться, в конце 2021 года она сообщила 2 сторожам лагеря о необходимости их фиктивного трудоустройства на дополнительные 0,5