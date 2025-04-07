Ее труп обнаружили при разборе завалов.

Во Владимирской области при пожаре в поселке Красный Октябрь погибла женщина.Ее тело обнаружили при разборе завалов. Хозяин частного дома, где случилось возгорание, получил ожоги лица, рук и ног. Об этом сообщили в пресс-службе регинального ГУ МЧС.Пожар произошел в минувшие выходные, 5 апреля. Огонь охватил двухэтажный частный дом на Пионерской улице. Площадь ЧП составила 120 квадратных метров. На месте работали 11 человек личного состава и четыре единицы техники. Они справились с пожаром за полчаса.Напомним, что во Владимирской области .