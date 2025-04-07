Владимирские спортсменки показали блестящие результаты на этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях в Краснодаре. Девушки одержали двойную победу по пулевой стрельбе. В меткости

Владимирские спортсменки показали блестящие результаты на этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях в Краснодаре. Девушки одержали двойную победу по пулевой стрельбе. В меткости соревновались больше 430 спортсменов из 35 регионов России. Команда, в которую входят Эвелина Синяева, Анна Попонкина и Ева Мелентьева, победила на этапе Кубка России. Первое место всероссийского турнира взяла команда в составе