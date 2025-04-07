Уроженец Республики Ангола отправится под суд за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Иностранец перебрался в Россию еще в 2000 году, а затем купил дом в деревне Александрино в

Уроженец Республики Ангола отправится под суд за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Иностранец перебрался в Россию еще в 2000 году, а затем купил дом в деревне Александрино в Меленковском районе. В июне прошлого года фигурант встретился со своей знакомой из Республики Конго. Женщина попросила помочь ей с регистрацией. При этом она пояснила, что собирается