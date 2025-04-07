Расширить зеркало воды, заменить плотины и установить террасы, чтобы можно было «мочить ножки». В мэрии проходит заседание рабочей группы по вопросам благоустройства Старых садов у ДТЮ.

Расширить зеркало воды, заменить плотины и установить террасы, чтобы можно было «мочить ножки». В мэрии проходит заседание рабочей группы по вопросам благоустройства Старых садов у ДТЮ. Начальник управления архитектуры и строительства Игорь Соловьев рассказал, что в планах – увеличить водную гладь прудов. Сделать это собираются путем расчистки зарослей вокруг водоемов. Игорь Соловьев, начальник управления архитектуры