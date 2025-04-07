В минувшие выходные серьезная авария произошла на площади Ленина. В результате столкновения легковушка вылетела на тротуар, сбила пешехода и врезалась в стену. Как сообщили в ГАИ, авария

В минувшие выходные серьезная авария произошла на площади Ленина. В результате столкновения легковушка вылетела на тротуар, сбила пешехода и врезалась в стену. Как сообщили в ГАИ, авария случилась в субботу около трех часов дня. 29-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» ехала по крайней левой полосе со стороны проспекта Строителей. При повороте налево на Промышленный