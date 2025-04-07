Владимирские улицы побелели и пока не собираются возвращать горожанам весеннее настроение. Зима, кажется, решила отыграться за бесснежный сезон – перенести людей из солнечных 15 градусов

Владимирские улицы побелели и пока не собираются возвращать горожанам весеннее настроение. Зима, кажется, решила отыграться за бесснежный сезон – перенести людей из солнечных 15 градусов тепла в январские бури получилось за ночь. «Сюрприз» россияне получили утром 6 апреля. Снег пролежит на дорогах до конца недели, обещают синоптики. Владимир Малороссиянцев, начальник Владимирского гидрометцентра Этот циклон, который