Следственный комитет по области начал процессуальную проверку, официальных комментариев пока нет.

В ночь на 6 апреля в Владимирском следственном изоляторе нашли тело 20‑летней женщины. Суд приговорил ее к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима.В ходе процесса установили, что летом 2024 года женщина регулярно оставляла своего малолетнего сына без присмотра и вводила в заблуждение родных, утверждая, что за ребенком следит нанятая няня.В октябре того же года ребенок умер от истощения и обезвоживания. Мать вынесла тело во двор, а спустя несколько недель соседка обнаружила труп в обувной коробке и сообщила в правоохранительные органы.Судебно‑психиатрическая экспертиза признала подсудимую вменяемой, а суд обязал ее выплатить отцу ребенка 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.Защита пыталась обжаловать приговор, но апелляция его оставила в силе. До этапирования в колонию женщина содержалась под стражей в СИЗО.