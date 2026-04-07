Школьникам предложат поездки с рассказами космонавтов и осмотром авиаэкспонатов.

Обнинское отделение «Офицеров России» готовит летние поездки для школьников к мемориалу на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина во Владимирской области.На улице Гагарина установлен МиГ‑29 — символ стремления ввысь, как отмечал Алексей Леонов.Два года назад Григорий Белов консультировал установку такого же МиГ‑29 у Киржача и там познакомился с космонавтом Валерием Токаревым.Благодаря этим связям в Обнинск стали приезжать космонавты и летчики, которые пообещали проводить экскурсии.Белов также планирует превратить МиГ‑15 УТИ с мемориала в памятник рядом с МиГ‑29.Школьникам обещают редкие истории и живые рассказы из Звёздного городка.