Ночью в Александровском районе произошла атака беспилотников — один из БПЛА попал в двухэтажный жилой дом. В результате удара погибли двое взрослых и семилетний мальчик.Пятилетняя девочка, находившаяся в доме, смогла спастись: она получила ожоги и сейчас находится в больнице — её жизни ничего не угрожает. Соседи не пострадали.Пожар, возникший после атаки, ликвидировали спасатели МЧС.Губернатор Авдеев выехал на место трагедии, чтобы оценить последствия и организовать помощь пострадавшим. Он также выразил глубокие соболезнования родным погибших.По уточненным данным, выжившая девочка находится у родственников. Погибший мальчик 2014 года рождения.