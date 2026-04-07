Ночная атака БПЛА на Владимирской область закончилась гибелью троих человек. Дрон упал на жилой дом многодетной семьи.

Тихая ночь в селе Андреевское в Александровском районе Владимирской области внезапно оборвалась резким звуком. Пока деревня спала, в небе раздался гул, а затем — оглушительный взрыв. Вражеский беспилотник самолетного типа прицельно ударил по мирному жилому дому, навсегда перечеркнув историю одной большой и счастливой семьи. Подробности в материале .Удар в сердце мирного домаСреди ночи один из дронов попал прямо в частный жилой дом в селе Андреевское. В тот момент внутри находились родители и двое их детей.Трагедия унесла жизни троих: погибли двое взрослых и их 12‑летний сын — мальчик, который накануне отметил свой день рождения. Глава Александровского округа Анна Кузнецова не скрывала горечи, комментировала случившееся.«Погибли люди, в том числе мальчик, накануне отметивший свой 12-й день рождения. Суть действующего вражеского режима — уничтожать жилые дома и убивать детей», — сказала она.Две сиротыСреди пепелища произошло настоящее чудо — пятилетней девочке, младшей дочери погибших супругов, удалось спастись. Малышка получила ожоги, но медики заверяют: ее жизнь вне опасности. Сейчас это маленькое сердце, пережившее немыслимый ужас, нуждается в особой заботе.В семье есть ещё одна старшая сестра, которая учится в колледже. Обе девочки сейчас находятся у дедушки.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, прибывший на место трагедии одним из первых, сообщил уточненную информацию: «Выжившая девочка находится у родственников. У неё есть старшая сестра, она учится в колледже. Сейчас обе находятся у дедушки. Дети получат всю необходимую помощь».Регион в трауре: «Это отзывается болью в каждом»Трагедия в Андреевском эхом отозвалась по всей области. В региональном правительстве и администрации Владимира выразили глубочайшие соболезнования близким. Временно исполняющий полномочия главы города Владимира Сергей Волков подчеркнул, что в такой час никто не останется в стороне: «Нет ничего дороже человеческой жизни, и такие известия отзываются болью в каждом из нас. Город Владимир и мы, его жители, с вами в этот тяжелый час».Уполномоченный по правам ребенка Юлия Раснянская уже взяла ситуацию под личный контроль. Сейчас решается вопрос об опеке над младшей девочкой.«Для девочек сейчас крайне важна поддержка родственников и близких людей, а также работа с психологом, готова помочь с ее организацией», — отметила омбудсмен.Эта трагедия стала частью печальной хроники последнего времени. Совсем недавно , где дрон также унес жизнь ребёнка в садовом товариществе. Жители Владимирской области скорбят вместе с Александровским районом. В Андреевском теперь долго будет стоять тишина — тишина памяти о семье, чью жизнь несправедливо и жестоко оборвал удар с неба.