МЧС держит паводковую обстановку под усиленным контролем.

В список попали городской округ Покров, Александровский, Собинский, Судогодский, Петушинский и Юрьев‑Польский округа, а также Суздальский и Вязниковский районы.По состоянию на 6 апреля в зоне подтопления оказались восемь участков автомобильных дорог и пять низководных мостов. Кроме того, под воду попали 277 частных придомовых территорий.Ранее в Меленковском районе, в деревне Ляхи на Оке, были найдены тела двух мужчин, которые уезжали на рыбалку и не вернулись домой. Первого рыбака обнаружили на следующий день после исчезновения, второго нашли позднее с помощью авиационной техники, обследовавшей акваторию.Городское управление гражданской защиты предупредило жителей Владимира о резком ухудшении погоды. По прогнозу синоптиков, 7 апреля утром и днём в отдельных районах области ожидаются интенсивные осадки — преимущественно дождь, местами возможен мокрый снег.