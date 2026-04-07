В Александровском районе из‑за атаки беспилотника загорелся жилой дом. В огне погибли двое родителей и их сын.Пятилетней девочке удалось спастись — сейчас она находится у родственников. В семье есть еще одна дочь: девушка учится в колледже.Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская взяла ситуацию на контроль. В ближайшее время решат вопрос с опекой над пятилетней девочкой. Раснянская также предложила организовать для ребенка работу с психологом — малышка остро нуждается в поддержке.