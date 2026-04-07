Сезон самокатов выявил рост рисков на дорогах.

За последнее время в Владимирской области зарегистрировано 27 автомобильных аварий.В этих происшествиях погибли три человека, ещё 30 получили травмы разной степени тяжести. Полиция зафиксировала также 293 ДТП с исключительно материальным ущербом.Сотрудники ГИБДД отстранили от управления 71 водителя. Причины — вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования.Особое внимание вызвало ДТП с электросамокатом, случившееся во Владимире 4 апреля. Около 11:25 на улице Большая Нижегородская у дома №81 водитель Nissan (мужчина, 1978 г.р.) выезжал с прилегающей территории.В этот момент произошло столкновение с электросамокатом, которым управлял мужчина 1990 г.р. Пострадавший получил необходимое лечение.