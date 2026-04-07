Во Владимирскую область на образовательную стажировку приедут 19 специалистов из Буркина-Фасо и Республики Бурунди. Обучение организовано Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с Рострудом и пройдет с 8 по 13 апреля. Об этом сообщили в облправительстве. В рамках программы иностранные гости посетят завод «Стародворские колбасы», где им покажут современные технологии производства и правила охраны труда.