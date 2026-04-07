Стажировка будет организована с 8 по 13 апреля.

Финансовый университет при Правительстве РФ совместно с Федеральной службой по труду и занятости организует программу профессиональной переподготовки «Управление рынком труда и занятостью населения» для специалистов из Буркина‑Фасо и Бурунди. 19 участников из этих африканских государств приедут в Россию на образовательную стажировку.В рамках учебно‑практической программы гости посетят АО «Стародворские колбасы» — одно из ведущих производственных предприятий региона — чтобы познакомиться с современными производственными технологиями и практикой охраны труда. Также в программу включено знакомство с работой Государственной инспекции труда для изучения механизмов взаимодействия работодателей с контролирующими органами.Ключевой частью стажировки станет проектная работа с элементами полевых исследований: слушатели разделятся на рабочие группы и под руководством ведущих преподавателей Финансового университета разработают прикладные проекты. 13 апреля во Владимирском филиале университета пройдёт защита проектов, на которой каждая группа представит результаты исследований и предложит практические решения для применения на родине.