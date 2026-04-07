Несколько дней осталось до самого главного христианского праздника. Накануне светлого праздника Пасхи корреспондент vla.aif поговорил о значении предшествующих ей дней с настоятелем одного из самых необычных храмов в России протоиереем Ярославом Огуреком.Крестный путьАнна Харитонова, vlad​.aif.ru: Мы с вами встретились накануне Пасхи, идёт Страстная неделя. Что в первую очередь необходимо сделать в это время?Ярослав Огурек: Страстная неделя — это время, когда мы вспомина­ем крестный путь, крестные страдания Иисуса Христа, поэтому в первую очередь нужно молиться. Нужно заставить себя задуматься и вспомнить о той великой жертве, которая в эти дни была принесена за весь мир. Ведь Бог создал этот мир, Бог промышляет о нём постоянно. Бог послал своего Единородного Сына, чтобы Тот своей смертью искупил этот мир от греха. И нам очень важно в это время вспомнить о том, что и за нас эти жертвы тоже были принесены. Мы должны постараться достойно встретить воскресшего Господа: очистить тело воздержанием, душу — покаянием. Постараться больше молиться, меньше ругаться, примириться с ближними своими. Вспомнить о том, что в нас есть внутренняя бессмертная составляющая, что мы должны заботиться не только о хлебе насущном, но и в первую очередь о том месте, в котором мы будем пребывать в вечности. А это место мы готовим здесь, в этой жизни.Молодёжь возвращается в храмы— К великому празднику люди потянутся в храмы. Много ли у вас прихожан?— Приход у нас очень маленький, поскольку храмов в центре города много, — всего 24 семьи, или 64 человека: в основном те, кому больше 30, и совсем маленькие детишки. Однако это только в нашем приходе, в другие храмы ходит много молодёжи.— На ваш взгляд, почему в последнее время молодые люди всё чаще стали посещать церкви?— Почему? Я думаю, что каждому из нас свойственен поиск какого-то духовного ориентира, духовной базы. Когда-то у нас был моральный кодекс строителя коммунизма, на котором воспитывалась вся молодёжь. А потом, когда в ходе реформы образования функция воспитания была у школы отнята, тогда выросло поколение, собственно, может быть, даже не одно, которое было совершенно потеряно в духовном плане и имело очень расплывчатое понятие о том, что такое духовность. Но, видимо, долго в этом состоянии жить нельзя. Современный мир направлен, в общем-то, на то, чтобы свести человека к функции или коду. А человек — это творение Божие, и в нём живёт вот эта искра Святого Духа, которая не даёт ему свести себя к чистому функционалу, набору каких-то кодов, части системы. То есть человек — это личность со свободной волей, в которую встроена потребность роста, развития, совершенствования. Наверное, эта потребность и ведёт молодых людей в храмы.Утраченное величие— Отец Ярослав, вы являетесь настоятелем одного из самых уникальных храмов, не только Владимира, но и России - Никитского храма. Церквей, выполненных в стиле провинциального барокко, в нашей стране только две. Как и когда появилась эта святыня?— Основу того здания, которое мы видим сегодня, возводили с 1762 по 1765 год. Купец Семён Лазарев, гласный городской думы Владимира, подал прошение о разборе ветхой кладбищенской церкви и постройке на этом месте нового каменного храма. Епископ Владимирский Павел, духовник императрицы Екатерины II, освятил этот храм в честь великомученика Никиты.Раньше постройка выглядела немного иначе: она имела форму продолговатого четырёхугольника. Спустя век здание начало менять облик: с северной и южной сторон к нему пристроили два двух­этажных крыла, а вместо одного престола устроили пять. Да и сам храм был разделён на два уровня, то есть появились первый и второй этажи. На втором этаже центральный храм освятили в честь усекновения главы Иоанна Предтечи, а с южной стороны располагался придел в честь Рождества Богородицы. В верхнем храме находился очень красивый барочный 14-метровый иконостас, сделанный в том же стиле, что и в Успенском кафедральном соборе, а также резные царские врата с двумя фигурами — архангела Гавриила и Пресвятой Богородицы. Множество фотографий храма, размещённых в интернете, заманивают к нам туристов этим иконостасом. Но люди забывают или не знают, что снимки были сделаны в 1938-м — в год закрытия храма. После чего иконостас исчез.— Потом его постигла судьба остальных храмов?— Никитский храм во Владимире закрыли последним, в этом плане его можно считать уникальным. После того как в 1937 году был закрыт Успенский собор, именно Никитская церковь на протяжении года оставалась единственным действующим храмом в городе. Потом последние два священника были арестованы и расстреляны. А стены святыни стали использовать под самые разные нужды. Одно время там работала артель «Электрик», где чинили сельхозтехнику и проводили курсы для мастеров. О том периоде напоминают две фотографии, на которых запечатлены люди в шинелях на фоне развешанных по стенам электрических схем. Во время Великой Отечественной войны в храме жили эвакуированные. В конце 60-х годов церковь передали «Владреставрации». Эта организация, собственно, и занялась перестройкой здания, разделив его ещё на два уровня. Так появился третий этаж, а в подкупольном пространстве в барабане храма был обустроен четвёртый этаж и размещён склад. В 1989 году на колокольне обустроили смотровую площадку, с которой виден весь город. Она до сих пор притягивает туристов. В 2015 году храм перешёл в ведение Владимирской епархии и началось его восстановление.— Часто владимирцы называют Никитскую церковь «зелёной». Почему для храма выбран такой необычный цвет?— Хороший вопрос, я тоже им задавался. Дело в том, что зелёный цвет как литургиче­ский относится либо к Святой Троице, либо к сонму преподобных или апостолов. Я предположил, что храм, возможно, освятили в честь преподобного Никиты, архиепи­скопа Новгородского, или же в честь преподобного Никиты Столпника, или преподобного Никиты Переяславского. Но, как оказалось, в нашем епархиальном музее лежит оригинальный антиминс (шёлковый плат со вшитой в него частицей мощей какого-либо православного святого и подписью архиерея. — Прим. ред.), подписанный епископом Павлом, где чётко написано: освящён в честь великомученика Никиты. Поэтому ответа, почему он зелёный, у меня нет. Но самое удивительное, что храм-близнец в подмосковном Дмитрове тоже зелёный.ДосьеЯрослав Огурек родился в 1971 году в г. Киеве. Окончил Киевский политехнический институт по специальности «инженер-технолог машиностроения», а в 2000 году — Варшавскую духовную семинарию. Служил священником в Варшавском кафедральном соборе, в монастыре Святых Жён-мироносиц Марфы и Марии на горе Грабарке. В 2011 году переехал во Владимир, где был духовником православной гимназии и преподавал в семинарии. С 2020 г 199 ода является настоятелем Никитского храма. С 2024-го — директор Свято-Феофановского центра подготовки церковных специалистов. Женат, имеет сына и двух дочерей.