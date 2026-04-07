По информации регионального Минздрава, беременная женщина поступила в Центральный роддом города Владимира с преждевременными схватками. Это произошло 28 марта. Во время родоразрешения у неё остановилось сердце, сообщили в учреждении родовспоможения. Врачи в течение 57 минут пытались реанимировать пациентку, но она скончалась. Малыша удалось спасти. С ним всё в порядке. Владимирский Следком возбудил уголовное дело. Сегодня