Приговор пока не вступил в законную силу.

В сентябре 2025 года в экзаменационный пункт ОГАИ Кольчугинского района пришли мужчина и его родственник. При проверке выяснилось, что родственник прошел теорию вместо него, предъявив чужие документы.Государственный инспектор зафиксировал подмену и сообщил начальнику ОГАИ. Подсудимый предложил начальнику 30 000 рублей, чтобы тот не разглашал факт подмены и выдал водительское удостоверение, но получил отказ и сообщение в дежурную часть.Деньги были изъяты. Кольчугинский городской суд признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки и присудил 1 год 6 месяцев в колонии общего режима. 30 000 рублей конфискованы.