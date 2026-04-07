Инспекторы и дружинники провели акцию «Сон за рулем — смертельный риск».

На 245 км трассы М7 «Волга» инспекторы ГИБДД совместно с добровольцами «Мотор» провели акцию «Сон за рулем — смертельный риск», направленную на соблюдение режима труда и отдыха водителями грузового и пассажирского транспорта.Водителям разъясняли правила поведения при утомлении, давали практические рекомендации и памятки по предотвращению ДТП из‑за усталости или болезни.Профилактика также прошла у железнодорожных переездов в д. Гридино и на ул. Московская в Коврове: инспекторы, дружинники и работники РЖД предупреждали о запуске нового маршрута скоростных поездов и напоминали об остановке перед переездом.Аналогичные акции провели в Вязниковском и Селивановском районах. Всем участникам вручены памятки с призывом к вниманию и терпению при пересечении переездов.