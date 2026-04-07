Уголовное дело передано в Муромский городской суд для рассмотрения.

Заместитель прокурора Мурома утвердил обвинительное заключение против 50‑летнего мужчины и его 42‑летней сожительницы по двум эпизодам кражи, квалифицированным по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (группа лиц по предварительному сговору).По материалам следствия женщина устроилась продавцом‑кассиром в магазин самообслуживания и вместе с сожителем разработала схему хищений ради экономии семейного бюджета.В марте 2026 года во время ее рабочей смены она следила за обстановкой, пока мужчина брал товары с витрин и создавал вид оплаты на терминале самообслуживания, при этом часть покупок не сканировал.Следствие считает, что таким способом пара совершила две кражи продуктов, которые затем совместно употребили.Максимальная санкция по инкриминируемой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.