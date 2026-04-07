Атака БПЛА на Владимирскую область произошла в ночь на 7 апреля.
Тихая ночь в Александровском районе Владимирской области оборвалась резким звуком — вражеские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру. В темноте, когда все мирно спали, случилась беда, которая навсегда изменила судьбы нескольких семей. Собрали все что известно к этой минуте.
Один БПЛА упал на дом
Один из дронов попал прямо в двухэтажный жилой дом. В тот момент внутри находились взрослые и двое маленьких детей.
Трагедия унесла жизни троих: погибли двое взрослых и 12-летний мальчик.
Пятилетней девочке чудом удалось спастись. Девочка получила ожоги, но сейчас она вне опасности. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что сейчас выжившая девочка находится у родственников.
Соседи не пострадали.
После удара начался пожар
Пожар, вспыхнувший после удара, оперативно ликвидировали спасатели МЧС. Они прибыли быстро, действовали четко — каждая секунда на счету, когда речь идет о человеческих жизнях.
На место трагедии выехал губернатор Александр Авдеев.
45 БПЛА за ночь
За прошедшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа.
Больше всего аппаратов сбили над Ленинградской областью — там ликвидировали 19 БПЛА. В Воронежской области уничтожили 11 дронов, в Белгородской — 7.
Во Владимирской области перехватили 3 беспилотника, а по одному — над Брянской и Волгоградской областями, Пензенской областью и Краснодарским краем. Ещё один БПЛА сбили над акваторией Черного моря.
Гибнут дети
Эта трагедия — не единственный случай. Совсем недавно вражеские Там, в одном из СНТ, ночная атака также забрала жизнь ребенка. Родители остались живы, но в тяжелом состоянии попали в реанимацию.
