Атака БПЛА на Владимирскую область произошла в ночь на 7 апреля.

Тихая ночь в Александровском районе Владимирской области оборвалась резким звуком — вражеские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру. В темноте, когда все мирно спали, случилась беда, которая навсегда изменила судьбы нескольких семей. Собрали все что известно к этой минуте.Один БПЛА упал на домОдин из дронов попал прямо в двухэтажный жилой дом. В тот момент внутри находились взрослые и двое маленьких детей.Трагедия унесла жизни троих: погибли двое взрослых и 12-летний мальчик.Пятилетней девочке чудом удалось спастись. Девочка получила ожоги, но сейчас она вне опасности. Губернатор Александр Авдеев сообщил, что сейчас выжившая девочка находится у родственников.Соседи не пострадали.После удара начался пожарПожар, вспыхнувший после удара, оперативно ликвидировали спасатели МЧС. Они прибыли быстро, действовали четко — каждая секунда на счету, когда речь идет о человеческих жизнях.На место трагедии выехал губернатор Александр Авдеев.45 БПЛА за ночьЗа прошедшую ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа.Больше всего аппаратов сбили над Ленинградской областью — там ликвидировали 19 БПЛА. В Воронежской области уничтожили 11 дронов, в Белгородской — 7.Во Владимирской области перехватили 3 беспилотника, а по одному — над Брянской и Волгоградской областями, Пензенской областью и Краснодарским краем. Ещё один БПЛА сбили над акваторией Черного моря.Гибнут детиЭта трагедия — не единственный случай. Совсем недавно вражеские Там, в одном из СНТ, ночная атака также забрала жизнь ребенка. Родители остались живы, но в тяжелом состоянии попали в реанимацию.