Проект «Больше, чем работа» показывает условия труда и дает шанс трудоустройства.

Во Владимире прошла пятидневная экспресс‑стажировка для будущих преподавателей в рамках федерального проекта «Больше, чем работа».Участники из Москвы и Орла посещали детсады, школы, кванториумы и современные образовательные центры, наблюдали учебный процесс и обменивались опытом.«Мы подали заявку на программу, чтобы привлечь молодых и интересных педагогов, прежде всего старшекурсников», — пояснила министр образования Светлана Болтунова.Формат сочетал экскурсии с практическими диалогами: студенты могли задать вопросы опытным учителям и увидеть профессию изнутри.Ректор Марина Артамонова отметила, что стажировка показывает, как устроено образование региона и какие здесь есть возможности.Проект помогает студентам определиться с карьерой и даёт региону шанс привлечь молодых кадров. Организаторы надеются, что многие выберут Владимирскую область для работы.