Перемещение техники запланировано на период с 6 по 12 апреля.

Региональное управление автомобильных дорог объявило о переносе десяти комплексов фиксации нарушений ПДД.Оборудование начнет работу на новых участках федеральных и региональных трасс.На трассе М‑7 «Волга» камеры разместят на 103‑м и 331‑м километрах. На автодороге Р‑132 «Золотое кольцо» аппаратуру установят на 316‑м и 317‑м километрах. Еще два комплекса появятся на 10‑м и 26‑м километрах западного и восточного съездов к М‑7.В Александрове стационарный комплекс начнет работать на улице Кольчугинской, дом 57.Один из приборов будет задействован на 8‑м километре дороги Владимир — Юрьев‑Польский — Переславль‑Залесский.На протяженных участках региона начнут работать мобильные комплексы для контроля скорости и других нарушений.Мониторинг будет вестись, в том числе, на маршрутах Колокша—Кольчугино—Александров—Верхние Дворики (1–130 км) и Владимир—Муром—Арзамас (20–124 км). Также контроль охватит участки Р‑132 (226–255 км и 304–396 км) и восточного соединения с М‑7 (7–31 км). Комплексы будут работать на направлениях Сенинские Дворики—Ковров—Шуя—Кинешма (0–13 км и 22–44 км) и Хохлово—Камешково—Ручей (0–21 км и 25–45 км).Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим на указанных участках.