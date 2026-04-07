Участники получат приз за освещение адаптации и поддержки ветеранов СВО.

Владимирский филиал ГФ «Защитники Отечества» совместно с региональным отделением Ассоциации юристов и при поддержке правительства области запускают медиаконкурс о защите прав человека и помощи участникам и ветеранам СВО.К участию приглашают СМИ и блогеров, зарегистрированных во Владимирской области или в реестре Роскомнадзора. Принимают публикации и эфирные сюжеты о местных участниках и правозащитной практике.Материалы должны быть опубликованы или выпущены в эфир в регионе.Первый этап охватывает материалы 2025 года — итоги подведут ко Дню России, финал завершится в декабре 2026 года. Победителям вручат дипломы и денежные призы.