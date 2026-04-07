По данным Минтранса области, в регионе затоплены участки девяти автодорог.

Наибольшие переливы отмечены в Петушинском районе на следующих участках:Киржач—Федоровское—Финеево—Старово—Санино—«Волга»Покров—ст. Покров—Марково, а также на трассе «Бетонка—Красный Огорок—Ратьково—Заречье—Ново Сергеево» в Киржачском МО.Подтопления зафиксированы на дороге Палищи—Мокрое в Гусь‑Хрустальном и на участке «Клементьево—Козики—Никульское» в Суздальском районе.В Собинском округе переливы появились у мостов на «Колокша—Верхние Дворики» в Юрино и Тетерино. Мосты закрыты, выставлены таблички и схемы объезда.В Меленковском МО подтоплен мост через озеро Урвановское на дороге Усад—Елино.В Вязниковском районе наплавной мост через Клязьму на трассе Вязники—Козлово—Бурино разведён, действует лодочная переправа.