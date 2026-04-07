Семинар собрал жен и матерей участников СВО.

В Штабе общественной поддержки прошла встреча «Очарование весны», организованная «Женским движением Единой России» и региональным Комитетом семей воинов Отечества.Участницы семинара обменялись историями и получили эмоциональную поддержку. Надежда Бенько ждет супруга Евгения, совмещая ремонт, работу и заботу о детях, а волонтёр Лидия Немкова продолжает отправлять грузы на передовую.Стилист Ирина Епсилова провела практический урок по образам и цветам, а психолог Оксана Глазкова помогла собрать «Шкатулку радости» с пожеланиями, в том числе о Победе.Детям провели мастер‑класс по рукоделию — весенние бабочки дети подарили мамам. Регион расширяет советы Женского движения для постоянной поддержки семей бойцов.