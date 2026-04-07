Во Владимирской области начался сезонный всплеск краж велосипедов и самокатов.

С потеплением в дежурные части все чаще поступают заявления о пропавших двухколесных транспортных средствах.В конце марта в Камешковском районе зарегистрировали один из первых эпизодов сезона. Неизвестные вынесли велосипед у местной жительницы из подъезда ее дома. В ходе оперативных мероприятий байк нашли в нескольких километрах от места кражи. Личность предполагаемого похитителя пока не установлена.Похожие инциденты фиксируют и в областном центре. Во Владимире пострадал курьер службы доставки, который ненадолго оставил велосипед у подъезда. Полицейские задержали подозреваемого — 64‑летнего мужчину, похищенное имущество вернули владельцу. В другом случае байк также похитили из подъезда, но позже нашли и передали собственнику.По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. В УМВД по Владимирской области просят владельцев двухколесного транспорта быть внимательнее и не оставлять велосипеды без надежной фиксации.