6 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества состоялось торжественное открытие XVI Всероссийского фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад».В этом году событие собрало 23 любительских театра из разных регионов — от Москвы и Подмосковья до Томска и Нижнекамска. В течение недели на площадках школы №22 и ДДЮТ участники покажут 27 спектаклей разных жанров и форматов — от детских постановок до работ, рассчитанных на взрослую аудиторию.«Шоколад» сочетает в себе конкурсную программу и образовательную платформу для юных актеров и организаторов. Организацией занимаются сами школьники, участники городской АРТ‑смены: они ведут творческое сопровождение, медиа, техническую поддержку и работают в детском жюри.В программе запланированы мастер‑классы по актерскому мастерству, сценической речи и пластике от профессионалов театрального сообщества региона.«Театр помогает раскрыть талант, учит чувствовать и работать в команде. Важно, что дети здесь становятся частью большого творческого процесса», — отметила министр молодёжной политики Елена Янина.Партнерами фестиваля в 2026 году выступают Министерство молодёжной политики Владимирской области и Координационный ресурсный центр поддержки добровольчества и молодежных инициатив.