6 апреля в Радужном представили Всероссийскую программу для школьников и студентов.

В молодёжном центре «Притяжение» официально запустили Всероссийскую программу в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», призванную вовлечь школьников и студентов в молодёжную политику.Проект построен как понятный маршрут: от знакомства с возможностями до подачи заявок и запуска собственных инициатив. Участникам рассказывают о грантах, форумах и образовательных программах.Формат интерактивный — диалоги, разбор реальных кейсов и обратная связь от специалистов и действующих участников проектов.В регионе к работе подключились команды «проводников смыслов» — педагоги и активисты, которые в течение года проведут встречи в школах, колледжах и вузах.«Нужно не просто информировать, а дать понятный путь от идеи до её реализации», — отметила министр Елена Янина.