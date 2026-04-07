В ходе ночного рейда сотрудники полиции выявили пятерых участников дорожного движения, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Рейд провели 4 апреля инспекторы ДПС УМВД по городу Владимиру. Проверяли водителей легковых авто, мотоциклистов и пользователей средств индивидуальной мобильности как в центре, так и в отдаленных районах.Большинство правонарушений зафиксировали на присоединённых к городу территориях — в Коммунаре, Оргтруде и Веризино. Всего за время мероприятий инспекторы осмотрели свыше 450 единиц транспорта и провели профилактические беседы с участниками движения.В результате выявлено более 70 нарушений правил дорожного движения и документировано пять фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.Так, около 22:10 в микрорайоне Коммунар остановили «ВАЗ», которым управлял мужчина 1992 года рождения. По факту составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Два аналогичных дела зарегистрированы в Веризино и одно — в Оргтруде.По данным региональной ГИБДД, за первый квартал 2026 года от управления отстранены более 700 водителей с признаками опьянения или отказавшихся от освидетельствования.