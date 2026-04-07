Евгения До­рохова, гастроэнтеролог консульта­тив­но-диаг­нос­ти­ческого цен­тра Владимирской областной детской клинической больницы и главный внештатный детский специалист по гастроэнтерологии Министерства здравоохранения Владимирской области рассказывает о самом важном – о рациональном, здоровом питании наших детей.Утренний ключ к успехуИменно завтрак обеспечивает энергией мозг и тело ребёнка на весь день, поэтому крайне важно, чтобы дети уходили из дома сытыми. Не существует универсального меню, но всегда можно найти альтернативу. Главное, чтобы завтрак не состоял полностью из сахаров. Если ребёнок не пьёт молоко, предложите ему кисломолочные продукты. Не любит сливочное масло? Чайная ложка сливок, добавленная в любимое блюдо, станет отличной заменой.Часто родители спрашивают о необходимости школьных перекусов. Однозначно – да, уверена Евгения Дорохова. Идеально подойдут бутерброды с сыром, нарезанный твёрдый сыр, фрукты, овощи. Из напитков лучше отдать предпочтение обычной воде или соку.Белок – строительный материал для мышц. Тут важно разнообразие: не ограничивайтесь только мясом. Рыба – отличный источник легкоусвояемого белка, богатого Омега-3, что так важно для мозговой активности. Для умственного развития школьникам необходимы витамины группы B, и содержатся они в доступных продуктах: B1 – в хлебе, B2 – в молочных продуктах, B6 имеется в неочищенных злаках, зелени, дрожжах, бобовых, B12 много в субпродуктах, говядине, молочке, рыбе, яйцах.Питание и активностьСовременный ритм жизни, изобилие рекламы вредной еды – всё это способствует формированию неправильных пищевых привычек, которые в свою очередь ведут к развитию хронических заболеваний и снижению умственных способностей.– Но помните, что здоровое питание лишь часть комплексного подхода. Физическая активность не менее важна. Ежедневные прогулки, велопрогулки, игры с собакой – всё это способствует поддержанию активного образа жизни, – говорит гастроэнтеролог.Проблема помолоделаК сожалению, эпидемия XXI века, так врачи называют ожирение, за последние годы всё чаще встречается у детей. Это только одно из последствий нерационального питания. Сюда же можно отнести воспалительные заболеванияЖКТ (гастриты, гастродуодениты, язвенные болезни, рефлюксную болезнь), которые также «молодеют» с каждым годом, желчекаменные болезни, провоцируемыедлительными перерывами вприёме пищи, мочекаменные болезни и запоры – следствие недостаточного потребления жидкости и опять-таки некачественного питания.Лечение этих недугов часто затягивается на долгие месяцы и требует комплексного подхода.