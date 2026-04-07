Следствие завершило уголовные дела.

Мужчину 1973 г.р. обвиняют в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ), женщину 1972 г.р. — в посредничестве (п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ).По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемый, находясь под стражей в филиале туберкулезной больницы ФКУЗ МСЧ‑33 ФСИН, предложил начальнику учреждения 250 тыс. руб. за внесение ложных медицинских сведений, чтобы избежать лишения свободы.2 декабря 2025 года сожительница передала пакет с деньгами, но должностное лицо отказалось и сообщил руководству. Женщина была задержана, деньги изъяты и приобщены к делу.Подсудимые признали вину. Материалы с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд.