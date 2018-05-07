Супруга бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Валентина Иванова, модель Лиза Адаменко, стала жертвой ограбления. У девушки украли в Москве кольцо за 47 миллионов рублей.

Супруга бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Валентина Иванова, модель Лиза Адаменко, стала жертвой ограбления. У девушкиукрали в Москве кольцо за 47 миллионов рублей.ЧП произошло в ночь на3 мая в подъезде дома на Рочдельской улице, где юная брюнетка заснула после отдыхас друзьями. Проснувшись, она поняла, что ее обчистили.У Адаменко украли бриллиантовоекольцо и сумочку Chanel за восемь тысяч долларов, а также кошелек сдесятью тысячами рублей, передает Life.ru.Модель ужесообщила о происшествии в полицию. При этомсотрудники направили ее на медицинское освидетельствование.Пока неизвестно, кто совершилограбление. По горячим следам найти похищенное не получилось.Отметим, в 2017 году ЛизаАдаменко сообщала, чтоподала заявление в правоохранительные органы на мужа-миллионера. Девушка обвинялаего в избиении в одном из ночных клубов.Лиза Адаменко стала известна после того, как в юном возрасте вышлазамуж за Валентина Иванова, который старше ее почти в три раза. В Москву девушкаприехала из Сибири. Роскошная свадьба с миллионером прошла в одном из замковНиццы.