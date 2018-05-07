Супругу бывшего топ-менеджера Лукойла
Валентина Иванова, модель Лиза Адаменко стала жертвой ограбления. У девушки
украли в Москве кольцо за 47 миллионов рублей.
Супругу бывшего топ-менеджера "Лукойла"
Валентина Иванова, модель Лиза Адаменко стала жертвой ограбления. У девушки
украли в Москве кольцо за 47 миллионов рублей.
ЧП произошло в ночь на
3 мая в подъезде дома на Рочдельской улице, где юная брюнетка заснула после отдыха
с друзьями. Проснувшись, она поняла, что ее обчистили.
У Адаменко украли бриллиантовой
кольцо и сумочку Chanel за восемь тысяч долларов, а также кошелек с
десятью тысячами рублей, передает Life.ru.
Модель уже
сообщила о происшествии в полицию. При этом
сотрудники направили ее на медицинское освидетельствование.
Пока неизвестно, кто совершил
ограбление. По горячим следам найти похищенное не получилось.
Отметим, в 2017 году Лиза
Адаменко сообщала, что
подала заявление в правоохранительные органы на мужа-миллионера. Девушка обвиняла
его в избиении в одном из ночных клубов.
Лиза Адаменко стала известна после того, как в юном возрасте вышла
замуж за Валентина Иванова, который старше ее почти в три раза. В Москву девушка
приехала из Сибири. Роскошная свадьба с миллионером прошла в одном из замков
Ниццы.