В Битцевском парке столицы после тушения пожара были обнаружены два трупа с многочисленными ранениями. Уже задержан подозреваемый, который, по версии следствия, убил отца и бабушку в ходе конфликта, после чего пытался сжечь их на костре.

В Битцевском парке столицы после тушения пожара были обнаружены два трупа с многочисленными ранениями. Уже задержан подозреваемый, который, по версии следствия, убил отца и бабушку в ходе конфликта, после чего пытался сжечь их на костре.Правоохранители полагают, что преступление совершил 24-летний безработный житель столицы. По данным расследования, парень убил 56-летнего отца 86-летнюю бабушку в ходе бытового конфликта.После этого он вывез трупы в багажнике автомобиля и попытался скрыть следы злодеяния в лесополосе. Оперативниками было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек, передает .Ранее в 2017 году в Битцевском парке были обнаружены расчлененные трупы нескольких женщин и мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. Тогда сотрудники полиции решили, что эти убийства никак не связаны между собой.Напомним, что Битцевский парк Москвы получил печальную известность благодаря серийному убийце Александру Пичушкину. За 15 лет маньяк успел совершить 48 убийств и три покушения.После задержания Пичушкин сказал, что хотел убить не менее 64 человекпо числу клеток на шахматной доске. Сначала он убивал пьяниц и бездомных, но потом переключился на знакомых, так как это доставляло ему больше удовольствия.