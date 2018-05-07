177 из них - инвалиды войны

177 из них - инвалиды войныВо Владимирской области проживают 17 тысяч ветеранов, 760 из них - участники Великой Отечественной войны.Как правило, это пенсионеры 1928 года рождения и моложе. Большинство из них - 13 тысяч человек - ветераны тыла. 287 жителей - бывшие несовершеннолетне узники концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами во Второй Мировой. 144 владимирца признаны жителями блокадного Ленинграда. 177 - инвалиды войны.33 человека-получателя пенсий и пособий во Владимирской области родились 9 мая. Самой старшей, жительнице деревни Селянкино Вязниковского района, в День Победы исполнится 94 года.