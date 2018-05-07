Администрация президента России сложила полномочия перед Владимиром Путиным, вновь вступившим на высший государственный пост. Сотрудники будут исполнять свои обязанности до новых назначений на их должности.

Сотрудники Администрации президента России сложили полномочия перед Владимиром Путиным. Как пояснил ТАСС источник в Кремле, это происходит автоматически. Сотрудники администрации будут исполнять свои обязанности до новых назначений на их должности.Сегодня президент России вновь вступил на высший государственный пост. Торжественная церемония инаугурации прошла в Кремле. Путин принес присягу в Андреевском зале.В составе администрации президент своими указами назначает на должность и освобождает от должности лиц, непосредственно ему подчиненных. В их числе — глава администрации, его заместители, замруководителя администрации — пресс-секретарь президента, помощники и советники главы государства, руководитель протокола президента и другие сотрудники.