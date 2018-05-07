Российский баскетболист Химок Алексей Швед получил от организаторов Евролиги награду имени Альфонсо Форда, которой награждается самый результативный игрок регулярного чемпионата. Разыгрывающий подмосковного клуба стал автором сразу нескольких рекордов Евролиги.

Российский баскетболист "Химок" Алексей Швед получил от организаторов Евролиги награду имени Альфонсо Форда, которой награждается самый результативный игрок регулярного чемпионата. Швед стал первым из россиян, кто удостоился столь почетной награды.В минувшей "регулярке" россиянин набрал 740 очков, чем превзошел прежнее достижение, которое принадлежало игроку еще одного российского клуба – Киту Лэнгфорду из казанского УНИКСа (608). Таким образом, в среднем Швед набирал 21,76 очка за игру.Кроме того, разыгрывающий подмосковного клуба обновил еще два рекорда Евролиги – он стал единственным баскетболистом в XXI веке, набиравшим не меньше 16 очков в 29 играх кряду, а также забросил сразу 107 трехочковых бросков – больше, чем кто бы то ни было.Напомним, что "Химки" по итогам регулярного чемпионата заняли восьмую строчку, пробившись в плей-офф, где на стадии 1/4 финала уступили в серии московскому ЦСКА (1:3).