Нападающий футбольной сборной Испании и лондонского Челси Альваро Мората может покинуть Туманный Альбион и вернуться в Италию, в туринский Ювентус, где он выступал с 2014 по 2016 год. Правда, пока нет информации о прямых контактах двух клубов.

Нападающий футбольной сборной Испании и лондонского "Челси" Альваро Мората может покинуть Туманный Альбион и вернуться в Италию, в туринский "Ювентус", где он выступал с 2014 по 2016 год. Правда, пока нет информации о прямых контактах двух клубов.Тем не менее, испанский форвард дал принципиальное согласие на переход, сообщает "Спорт-экспресс". Сообщается, что "Старая синьора" может также не выкупать трансфер Мораты, а арендовать футболиста на два года с обязательством выкупить его контракт в 2020 году."Челси" в конце сезона, скорее всего, покинет главный тренер Антонио Конте, который в свое время работал в "Юве". В этой связи и ряд игроков, включая Морату, могут быть выставлены на трансфер.